С военнослужащими ЮВО прошло учение по борьбе с РХБ заражением в Ставропольском крае

По замыслу учения разведчики подразделения РХБЗ, с помощью приборов химической разведки, определили вид химического оружия, которое применил условный противник и локализовали источник условного заражения.
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