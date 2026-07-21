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Порядок, государство

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Оперативники задержали в Смоленской области подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Сафоновский» поступила оперативная информация о том, что смоляне – женщина 1999 года рождения и мужчина 1997 года рождения – причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории региона.

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