Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео

Экипаж миссии Crew-12 вернулся на Землю 8 октября 2026 года NASASpaceflight опубликовал видео «прыжка водолаза» — момента, когда специалист спасательной команды спрыгивает в воду сразу после приводнения корабля SpaceX Crew Dragon Freedom.
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