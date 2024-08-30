В Чувашии почти 4,5 миллиона рублей были возвращены собственникам жилья из-за ошибок управляющих компаний

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал идею прокурора республики Эдуарда Гиматова направить информацию о ненадлежащем рассмотрении обращений граждан управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в прокуратуру для возбуждения административных дел.
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