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Илон Макс заявил, что предвкушает сделку по покупке "давно томящегося" Twitter

Илон Макс заявил, что предвкушает сделку по покупке "давно томящегося" Twitter

Илон Макс заявил, что предвкушает сделку по покупке "давно томящегося" Twitter" data-cke-saved-src=Миллиардер и по совместительству глава Tesla Илон Маск находится в предвкушении заключения сделки с Twitter, несмотря на «переплату», пишет Reuters.

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