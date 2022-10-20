Илон Макс заявил, что предвкушает сделку по покупке "давно томящегося" Twitter" data-cke-saved-src=Миллиардер и по совместительству глава Tesla Илон Маск находится в предвкушении заключения сделки с Twitter, несмотря на «переплату», пишет Reuters.
Илон Макс заявил, что предвкушает сделку по покупке "давно томящегося" Twitter" data-cke-saved-src=Миллиардер и по совместительству глава Tesla Илон Маск находится в предвкушении заключения сделки с Twitter, несмотря на «переплату», пишет Reuters.
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