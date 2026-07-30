«Мальчик, вставай снаружи и жди…» Виталий Петров раскритиковал Хэмилтона

«Мальчик, вставай снаружи и жди…» Виталий Петров раскритиковал ХэмилтонаGetty Images / Red Bull Content PoolПервый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров не понимает, почему Льюис Хэмилтон так легко отдал позицию Максу Ферстаппену в очной борьбе на Гран При Венгрии.
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