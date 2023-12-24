Эксперты ВШЭ перечислили семь мест в РФ, куда можно поехать за зимней сказкой

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ поделились результатами исследования о том, в какие регионы Российской Федерации стоит отправиться в период зимних праздников стоит поехать за незабываемыми впечатлениями и ощущением сказки.
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