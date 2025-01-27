В РУСАДА заявили, что «Толпар» пытался выставить виноватыми игроков в скандальной истории с допингом

Глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов заявил, что в уфимском «Толпаре», который является частью системы хоккейного клуба «Салават Юлаев», пытались выставить виноватыми игроков в истории с попаданием в их организм мельдония, и практически не взаимодействовали в расследовании по этому вопросу с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).