Происшествия
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Происшествия

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В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в хищении денежных средств у пожилых граждан

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в хищении денежных средств у пожилых граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 17 и 18 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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