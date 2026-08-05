В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в хищении денежных средств у пожилых граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 17 и 18 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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