Юрист Соловьёв предупредил о новом способе телефонного мошенничества

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил в беседе с RT об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают россиянам о якобы переводе денежных средств на Украину от их лица.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил в беседе с RT об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают россиянам о якобы переводе денежных средств на Украину от их лица.
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