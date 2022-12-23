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Юрист Соловьёв предупредил о новом способе телефонного мошенничества

Юрист Соловьёв предупредил о новом способе телефонного мошенничества

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил в беседе с RT об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают россиянам о якобы переводе денежных средств на Украину от их лица.

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