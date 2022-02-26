Морской язык в кляре Ингредиенты 1 килограммфиле Морской язык одно яйцо один лимон 1 стакан стакан воды соль, перец и прочие специипо вкусу 50 граммов растительного масладля жарки 2 столовых ложки муки 1 чайная ложка соды Способ приготовления Филе морского языка порезать на порционные куски и замариновать в соке одного лимона, соли и перце.
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