Новости СВО: Армия России ведёт ожесточённые бои за Свердликово и готовит новый котёл для ВСУ под Курахово ПОКРОВСКОЕ (Красноармейское) направление.
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- Новости СВО: Армия России ведёт ожесточённые бои за Свердликово и готовит новый котёл для ВСУ под Курахово
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