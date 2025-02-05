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Славянская доктрина

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  • Karmadon
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Новости СВО: Армия России ведёт ожесточённые бои за Свердликово и готовит новый котёл для ВСУ под Курахово

Новости СВО: Армия России ведёт ожесточённые бои за Свердликово и готовит новый котёл для ВСУ под Курахово

Новости СВО: Армия России ведёт ожесточённые бои за Свердликово и готовит новый котёл для ВСУ под Курахово ПОКРОВСКОЕ (Красноармейское) направление.

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