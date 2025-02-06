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Военное обозрение

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Противник утверждает, что число штурмовых действий со стороны ВС РФ за последний месяц снизилось

Противник утверждает, что число штурмовых действий со стороны ВС РФ за последний месяц снизилось

Согласно приведенной украинским Генштабом статистике, наиболее активные штурмовые действия ВС РФ отмечались в ноябре прошлого года.

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