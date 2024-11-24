Экономисты перечислили причины ослабления рубля

Курс доллара составляет 104,31 рубля, такого уровня не было с весны 2022 года. Одна из причин — новый пакет антироссийских санкций, принятый США в пятницу, 21 ноября, под который попали около 100 российских банков, работающих с иностранной валютой.
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