Россия как великий садист Восточной Европы и Прибалтики

Медвежий уголПолитикаРоссия как великий садист Восточной Европы и Прибалтики Кухонные посиделки2 Предвкушение может принести намного больше удовольствия, чем сам процесс.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovРоссия также великий садист для Сан-Марино, Уагадугу, Вануату и ещё 220 стран мира. Больше стран на планете нету. Только россияне про это не в курсе.Виктор Муравьев" одновременно с подписанием дорожных карт" - задолбали эти сраные американизмы. Какие дорожные карты!? Куда ехать собрался?Лариса ШемисоваОпрос отстойный, на блюдечке с голубой каёмочкой надо преподнести "кто друг, а кто враг", а если враг преподнесёт, как в 90-х нужно спокойно отойти в сторону.Комментировать
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