Медвежий угол

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Россия как великий садист Восточной Европы и Прибалтики

Россия как великий садист Восточной Европы и Прибалтики

Кухонные посиделки2 Предвкушение может принести намного больше удовольствия, чем сам процесс.

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Rustam Kuchkarov
Россия также великий садист для Сан-Марино, Уагадугу, Вануату и ещё 220 стран мира. Больше стран на планете нету. Только россияне про это не в курсе.
Виктор Муравьев
" одновременно с подписанием дорожных карт" - задолбали эти сраные американизмы. Какие дорожные карты!? Куда ехать собрался?
Лариса Шемисова
Опрос отстойный, на блюдечке с голубой каёмочкой надо преподнести "кто друг, а кто враг", а если враг преподнесёт, как в 90-х нужно спокойно отойти в сторону.

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