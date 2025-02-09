«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

Александр Пятнистый А что в Питере, благодаря губеру целое РОВД в полном составе азерское?, а всякие там Хуснулло, (который, кстати, на самом верху сидит), файзулло, и другие псевло-депутаты, топящие за черножопых, а про продажную полицию, судейских, прокурорских и ФМС- я промолчу

МБ Максим Буров Ну почему один? Президент тоже в деле. Вон,на днях занялся телефонными мошенниками. И с драконовским повышением цен собирается поработать. Правда пока не понятно в какой сфере.