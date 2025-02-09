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«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

БлокнотРУ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз «физической расправы», поступающих главному редактору информагентства «Регнум» Марине Ахмедовой.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
А что в Питере, благодаря губеру целое РОВД в полном составе азерское?, а всякие там Хуснулло, (который, кстати, на самом верху сидит), файзулло, и другие псевло-депутаты, топящие за черножопых, а про продажную полицию, судейских, прокурорских и ФМС- я промолчу
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14 час.
МБ
Максим Буров
Ну почему один? Президент тоже в деле. Вон,на днях занялся телефонными мошенниками. И с драконовским повышением цен собирается поработать. Правда пока не понятно в какой сфере.
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14 час.
Александр
А разве азербайджанская( персюкская) свинья лучше?  Персюки и раньше были предателями
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13 час.
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