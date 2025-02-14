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Царьград

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Медведев: Призыв Щольца ввести ЧП продиктован двумя факторами. Украина ни при чём

Медведев: Призыв Щольца ввести ЧП продиктован двумя факторами. Украина ни при чём

Зампред Совбеза России назвал две причины, почему канцлер ФРГ попросил о введении режима ЧП в стране.

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