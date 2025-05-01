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Россиянам назвали полезные и вредные сочетания продуктов с шашлыком

Россиянам назвали полезные и вредные сочетания продуктов с шашлыком

Жареное на углях мясо привлекает своим неповторимым вкусом и ароматом, но сочетание с другими продуктами может усилить его вредные свойства или, наоборот, подчеркнуть полезные, сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

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