Россиянам назвали полезные и вредные сочетания продуктов с шашлыком

Жареное на углях мясо привлекает своим неповторимым вкусом и ароматом, но сочетание с другими продуктами может усилить его вредные свойства или, наоборот, подчеркнуть полезные, сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.
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