Ученые назвали самый полезный для сердца продукт

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для здоровья сердца. Такое мнение высказала доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре в интервью газете La Vanguardia.
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