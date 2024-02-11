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«Влачит жалкое существование»: Талызина посочувствовала Пугачевой

«Влачит жалкое существование»: Талызина посочувствовала Пугачевой

Актриса уверена, что Примадонна потеряла все ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина призналась, что сочувствует уехавшим из России артистам.

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