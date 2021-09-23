Уступившие "Единой России" псковские КПРФ и "Яблоко" оспорят итоги выборов

Об этом сообщает «7х7», ссылаясь на лидеров отделений партий Петра Алексеенко и Льва Шлосберга. По округу №6 в Великих Лукакх представителя КПРФ Дмитрия Богданова обошла депутат регпарламента, директор школы Елена Даньшева, представляющая «ЕР».