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Уступившие "Единой России" псковские КПРФ и "Яблоко" оспорят итоги выборов

Уступившие "Единой России" псковские КПРФ и "Яблоко" оспорят итоги выборов

Об этом сообщает «7х7», ссылаясь на лидеров отделений партий Петра Алексеенко и Льва Шлосберга. По округу №6 в Великих Лукакх представителя КПРФ Дмитрия Богданова обошла депутат регпарламента, директор школы Елена Даньшева, представляющая «ЕР».

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