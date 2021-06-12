Поздравление Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева с Днем России

Уважаемые крымчане! Примите самые искренние поздравления с главным праздником нашей страны - с Днем России! 12 июня - особый праздник в новейшей истории нашей страны, который начался с принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Уважаемые крымчане! Примите самые искренние поздравления с главным праздником нашей страны - с Днем России! 12 июня - особый праздник в новейшей истории нашей страны, который начался с принятия Декларации о государственном суверенитете России.
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