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Поздравление Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева с Днем России

Поздравление Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева с Днем России

Уважаемые крымчане! Примите самые искренние поздравления с главным праздником нашей страны - с Днем России! 12 июня - особый праздник в новейшей истории нашей страны, который начался с принятия Декларации о государственном суверенитете России.

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