Компания Maxar опубликовала более качественные спутниковые снимки аэродрома Бельбек после ударов кассетных ракет MGM-140 ATACMS.
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Компания Maxar опубликовала более качественные спутниковые снимки аэродрома Бельбек после ударов кассетных ракет MGM-140 ATACMS.
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