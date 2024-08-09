БОЙЦЫ ЧВК "ВАГНЕР" ПРИБЫЛИ ПОД КУРСК И ВСТУПИЛИ В БОЙ С ВСУ В СУДЖЕ

ФОТО: BELKIN ALEXEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS КСЕНИЯ ТУЛЯКОВА Батальоны добровольческого корпуса Минобороны России и бойцы группы "Вагнера" прибыли в Курскую область и вступили в первые бои против ВСУ под Суджей, сообщает телеграм-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Изгнанные мигранты решили преподать русским урок: Но прогадали. Разоблачены "копейки" иностранных специалистов
- "У нас есть два пути. Первый: визовые режимы со Средней Азией и Закавказьем, высылка всех, не соблюдающих наши законы и традиции даже в мелочах. И второй: кровавая бойня на улицах российских городов."
- Белоусов усиливает чистки. Дело дошло до медалей и наград больших начальников
Свежие комментарии