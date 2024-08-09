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Закон и Порядок

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    Хотела написать жёсткие репрессии .... Т9 своевольничает.Грузины, поляки, ...
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БОЙЦЫ ЧВК "ВАГНЕР" ПРИБЫЛИ ПОД КУРСК И ВСТУПИЛИ В БОЙ С ВСУ В СУДЖЕ

БОЙЦЫ ЧВК "ВАГНЕР" ПРИБЫЛИ ПОД КУРСК И ВСТУПИЛИ В БОЙ С ВСУ В СУДЖЕ

ФОТО: BELKIN ALEXEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS КСЕНИЯ ТУЛЯКОВА Батальоны добровольческого корпуса Минобороны России и бойцы группы "Вагнера" прибыли в Курскую область и вступили в первые бои против ВСУ под Суджей, сообщает телеграм-канал Shot.

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