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Ольга Орлова обустроила особняк для большой семьи: зачем певице вторая кухня, кинозал и бьюти-кабинет

Ольга Орлова обустроила особняк для большой семьи: зачем певице вторая кухня, кинозал и бьюти-кабинет

Особняк Ольги Орловой изначально проектировали с прицелом на большую семью: под одной крышей здесь живут сама артистка, её муж Валерий, маленькая дочь Анна, взрослый сын Артём и пять домашних питомцев.

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