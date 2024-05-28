Китай и пять стран Центральной Азии создадут механизм сотрудничества по управлению чрезвычайными ситуациями

Пекин, 27 мая /Синьхуа/ -- Китай и пять стран Центральной Азии в конце этого месяца подпишут меморандум о взаимопонимании по созданию механизма сотрудничества между Китаем и Центральной Азией в области управления чрезвычайными ситуациями.
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