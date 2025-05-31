БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Жизнь такая, как надо!

Жизнь такая, как надо!

Всегда считал, что умный и поживший человек всегда может написать интересный материал о своей жизни и ее интересных моментах.

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