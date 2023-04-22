Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Дунаева
    Хохлы шибко трусливые.Если наркотик давать не будут- все окопы обгадят.Слова Лаврова на ...
  • Елена Богатова
    Яна молодец, правду матку как она есть! Полностью с ней согласна!Поплавская выступ...
  • nikon70456
    так про этот танк пропето столько песен с высоких трибун - пора и пробовать, для этого создавали, .. наверное, ну не ...Литовкин объяснил...

Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Стоимость электроэнергии на Украине может увеличиться почти вдвое. Такое заявление сделал глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский, передает ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх