Вице-мэра Владивостока Ляйфера приговорили к 7,5 годам колонии за взятку

Также на него наложен штраф в размере трех миллионов рублей.Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру Алексею Ляйферу по делу о взяточничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Приморскому краю.