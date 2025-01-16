Политика как он...
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Политика как она есть

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WP: Трамп рассматривает вариант «спасения» TikTok в США своим указом

WP: Трамп рассматривает вариант «спасения» TikTok в США своим указом

Избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность принятия указа, который приостановит исполнение закона о запрете или продаже TikTok на 60-90 дней, выиграв время для переговоров о продаже или альтернативном решении, отмечает Washington Post (WP).

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