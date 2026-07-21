Трамп оказался на перепутье в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном. Как сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц, рассматриваются только два варианта завершения войны.
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