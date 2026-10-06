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Пятый канал

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ПВО сбила 110 украинских беспилотников над регионами России за день

ПВО сбила 110 украинских беспилотников над регионами России за день

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа в течение дня 6 октября.

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