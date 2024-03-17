The Telegraph: Макрон с помощью угроз в адрес России пытается заявить о себе AlexCoderThe Telegraph: Макрон с помощью угроз в адрес России пытается заявить о себе AlexCoder Париж намерен добиться для себя главенствующей роли Французский лидер Эммануэль Макрон решил сменить риторику в своих высказываниях, касающихся военного конфликта на Украине.
The Telegraph: Макрон с помощью угроз в адрес России пытается заявить о себе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Кашапов
Ну кому ты нужен петух лягушачий?НИКОМУ ибо смешон.
Ответить
21 час.
Елизавета Белая
Никчемный президент Макроша, ты бы гораздо громче и эффективней заявил о себе как умном и продуманном лидере, если бы Сейчас поддержал Россию. Снял все свои глупые санкции и ПЕРВЫМ начал самое тесное сотрудничество с Россией и Китаем. Это была бы Бомба. Франция сразу бы заняла главенствующее место в ЕС. И тут же к Франции присоединился бы Шольц, но уже под твоим руководством. Но ты глуп и труслив. Бедные французы.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии