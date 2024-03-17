The Telegraph: Макрон с помощью угроз в адрес России пытается заявить о себе

Елизавета Белая

Никчемный президент Макроша, ты бы гораздо громче и эффективней заявил о себе как умном и продуманном лидере, если бы Сейчас поддержал Россию. Снял все свои глупые санкции и ПЕРВЫМ начал самое тесное сотрудничество с Россией и Китаем. Это была бы Бомба. Франция сразу бы заняла главенствующее место в ЕС. И тут же к Франции присоединился бы Шольц, но уже под твоим руководством. Но ты глуп и труслив. Бедные французы.