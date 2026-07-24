Подполковник ЛНР назвал вероятное место запуска ракет по Кирову: "Мы должны понимать…"

ТО

Терехов Олег

Давайте и дальше сопли жевать и мямлить что они же "партнера" и продолжать с ними торговать снабжая их стратегическими исходными, я имею в виду что давно пора наносить удары по ближайшим объектам на территориях стран НАТО задействованных для поддержки и снабжения ВСУ а также по реальным центрам принятия решений Сколько уже можно об этом говорить! Хватит нам (народу) засирать мозги всякой чушью типа на верху виднее а мы нихера не понимаем. Это задаька из третьего класса - в одном месте втекает из другого вытекает! Ау-у-у Верховный!*