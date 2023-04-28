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Бобра эвакуировали из цеха электро-механического завода в Коврове

Бобра эвакуировали из цеха электро-механического завода в Коврове

Курьезный случай произошел на одном из промышленных предприятий Владимирской области. В дежурную службу поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Ковровского района Владимирской области поступил звонок из электро-механического завода в Коврове.

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