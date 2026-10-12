Эксперты обсудят будущее страхования на конференции Сбера 17 ноября

Сбер впервые проведёт конференцию «Страхование 2030. Технологии будущего». Она состоится 17 ноября в Москве и объединит представителей страхового и финансового рынков, бизнеса, регулятора и экспертных организаций.
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