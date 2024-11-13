ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Осталась без квартиры и для всех плохая

Осталась без квартиры и для всех плохая

Woman.ru. Моя тетя завещала мне квартиру. Мне в то время было 10 лет. Через два года после этого в квартиру вселился мой брат с женой.

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Комментарии
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Майя Majesty
&quot;Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...&quot; с. &quot; Мастер и  Маргарита&quot;.
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2 час.
Майя Majesty
Сложная конечно ситуация. Как противно становится пословица &quot; кто первый встал . того и тапки&quot;. Старший нарожал детей и отобрал законное наследство у единоутробной сестры! Отвратительно. Мещанско-маргинальное воспитание, все все гребут под себя. Придется в суд и выселять. Но это разрыв отношений на всю оставшеюся жизнь. Хотя, уже и сейчас жить с такими родственниками и с таким потребительским отношением к себе тоже не комильфо((
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1 час.

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