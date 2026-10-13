Юрий Дудкин: Трамп с Путиным ударили по рукам, а по Украине — по расписанию

Почему телефонный звонок Трампа Путину стал для украинской делегации более важным событием, чем её визит в США? Как дизельная сделка может превратить украинский конфликт в разменную монету американо-российского торга? Насколько серьёзно заявление Трампа о необходимости сменить украинского президента? И чем закончится для украинского руководства противостояние с американской администрацией? Военный… Читать далее: https://govorit.