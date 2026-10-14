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Газета.ру

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Железняк: в зданиях Верховной рады в Киеве пропали свет и вода

Железняк: в зданиях Верховной рады в Киеве пропали свет и вода

В среду, 14 октября, в зданиях Верховной рады в Киеве исчезли свет, интернет и вода. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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