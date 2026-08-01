Камчатка встретила «Русское лето» с богатырскими играми и песнями группы «7Б»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа, ФедералПресс. Более 8,5 тысячи жителей и гостей самого восточного форпоста страны собрались на площади у стелы «Город воинской славы», чтобы открыть всероссийский Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию.
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