Камчатка встретила «Русское лето» с богатырскими играми и песнями группы «7Б»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа, ФедералПресс. Более 8,5 тысячи жителей и гостей самого восточного форпоста страны собрались на площади у стелы «Город воинской славы», чтобы открыть всероссийский Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию.