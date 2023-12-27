Губернатор Сергей Цивилев посетил Горловку в ДНР

Глава региона посетил объекты на которых в подшефном городе ведутся восстановительные работы.Губернатор Кузбасса посетил объекты в городе Горловка Донецкой народной республики, где специалисты из региона ведут восстановительные работы.
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