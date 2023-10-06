Департамент градостроительной политики представит предложения для корректировки базовых цен на проектные работы

Департамент предоставит предложения от заинтересованных организаций для корректировки базовых цен на проектные работы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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