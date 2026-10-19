Дэвис призвал свергать Зеленского, а не Кличко! Жители Незалежной доведены до предела . Украинские власти ведут страну к разрушению, продолжая боевые действия без каких-либо надежд на победу.
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