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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Не Трамп и не Обама: Кто самый популярный экс-президент США

Впервые Дональд Трамп был включен в опрос Gallup о бывших президентах. Согласно опросу, проведенному Gallup, Дональд Трамп имеет один из самых низких рейтингов одобрения среди бывших президентов США, уступая нескольким своим предшественникам.

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