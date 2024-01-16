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Рамасвами решил выйти из президентской гонки в США и поддержать Трампа

Рамасвами решил выйти из президентской гонки в США и поддержать Трампа

В ходе выступления в штабе в городе Де-Мойн в Айове решивший выйти из президентской гонки предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что намерен делать все на благо США, если Дональд Трамп победит на выборах.

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