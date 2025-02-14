Израиль на Амуре

Сергей Дмитриев

Что-то затихли "разговорчики в строю" о переселении евреев в Крым, уехавших в Израиль от тогдашнего Майдана? А ведь сколько было "слов и надежд" на то, что они помогут сделать в Крыму новую Калифорнию ? Даже Греф побрезговал развернуть в Крыму свои поразделения банка. Но сейчас немного начинает копошиться.