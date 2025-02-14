Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Израиль на Амуре

Израиль на Амуре

Пожалуй, самым экзотическим национально-территориальным образованием России остаётся расположенная на Дальнем Востоке у китайских границ Еврейская автономная область.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Надо хохлов туда подкинуть, для разнообразия...
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22 час.
Сергей Дмитриев
Что-то затихли &quot;разговорчики в строю&quot; о переселении евреев в Крым, уехавших в Израиль от  тогдашнего Майдана? А ведь сколько было &quot;слов и надежд&quot;  на то, что они помогут сделать в Крыму новую Калифорнию ? Даже Греф побрезговал развернуть в Крыму свои поразделения банка. Но сейчас немного начинает копошиться.
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20 час.
alik3456 Джексон
Всех евреев и таджиков переселить в москву! И те и те свинину не любят. А мы из других республик будем наблюдать...
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16 час.
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