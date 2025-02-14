Пожалуй, самым экзотическим национально-территориальным образованием России остаётся расположенная на Дальнем Востоке у китайских границ Еврейская автономная область.
Израиль на Амуре
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alik3456 Джексон
Надо хохлов туда подкинуть, для разнообразия...
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22 час.
Сергей Дмитриев
Что-то затихли "разговорчики в строю" о переселении евреев в Крым, уехавших в Израиль от тогдашнего Майдана? А ведь сколько было "слов и надежд" на то, что они помогут сделать в Крыму новую Калифорнию ? Даже Греф побрезговал развернуть в Крыму свои поразделения банка. Но сейчас немного начинает копошиться.
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20 час.
alik3456 Джексон
Всех евреев и таджиков переселить в москву! И те и те свинину не любят. А мы из других республик будем наблюдать...
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16 час.
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