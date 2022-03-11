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Как американские биолаборатории получили дипломатическое прикрытие

Как американские биолаборатории получили дипломатическое прикрытие

Расследование работы американских экспериментаторов на Украине может стать информационной бомбой Встревоженность заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которую она не пыталась даже скрыть, выступая в американском сенате, понять нетрудно.

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