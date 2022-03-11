Расследование работы американских экспериментаторов на Украине может стать информационной бомбой Встревоженность заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которую она не пыталась даже скрыть, выступая в американском сенате, понять нетрудно.
Расследование работы американских экспериментаторов на Украине может стать информационной бомбой Встревоженность заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которую она не пыталась даже скрыть, выступая в американском сенате, понять нетрудно.
Свежие комментарии