Эксперт фармрынка Шуляк: не входящие в ЖНВЛП лекарства подорожали на 4%

С начала года в России подорожали лекарства, что объясняется как колебаниями курса рубля, так и западными санкциями, рассказал член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии