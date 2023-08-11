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На Камчатке в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивный урок в школе-интернате

На Камчатке в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивный урок в школе-интернате

В преддверии Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Елизовскому району посетили воспитанников «Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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