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Тульские новости

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«Тулица-2» стала второй на «Кубке Протона» в Саратове

«Тулица-2» стала второй на «Кубке Протона» в Саратове

«Тулица-2» уступила только в первом матче «Протону-2», остальные игры завершились победами.В Саратове прошел предсезонный турнир по волейболу «Кубок Протона», в котором приняли участие команды Высшей лиги Б и Молодёжной лиги.

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